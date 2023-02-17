Мобілізація в Україні: чи можуть призвати на військову службу з гіпертонією

В Україні з 24 лютого 2022 року продовжується мобілізація. Останнім часом повістки почали роздавати на вулицях, магазинах, інших громадських місцях.

У ЗСУ заявляли про те, що призвати можуть також чоловіків, які визнані обмеженими придатними до військової служби, але їх на фронт не відправлять.

Як відомо, після вручення повістки військовозобов'язаний прямує на проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). Медики вирішують, чи може людина бути мобілізованою.

У Положенні про військово-лікарську експертизу до ЗСУ визначено перелік хвороб, за наявності яких військовозобов'язаного можуть визнати непридатним до військової служби або тимчасово непридатним. Про це повідомляє ТСН.



У багатьох виникає питання, чи можуть мобілізувати з захворюваннями серцево-судинної системи, зокрема з гіпертонією, одним з найпоширеніших захворювань в Україні.

У Положенні у разі гіпертонії зазначається, що військовозобов'язаного можуть визнати непридатним до військової служби зі зняттям з військового обліку, якщо в нього:

- хвороби, що характеризуються підвищеним кров'яним тиском I10-I15 (гіпертонічна хвороба, вторинна гіпертензія),

- гіпертонічна хвороба ІІІ стадії,

- злоякісна (швидкопрогресуюча) форма гіпертонічної хвороби,

- симптоматичні артеріальні гіпертензії з підвищенням артеріального тиску до 3 ступеня,

- поєднання симптоматичної артеріальної гіпертензії будь-якого ступеня з асоційованими клінічними станами,

- стан після тромбоемболії легеневої артерії або легеневої гіпертензії внаслідок хронічних тромботичних чи емболічних захворювань,

- легенева гіпертензія, асоційована з ураженням лівих відділів серця, з ознаками правошлуночкової декомпенсації,

- легенева гіпертензія, асоційована з патологією дихальної системи та/або гіпоксемією, з ознаками правошлуночкової декомпенсації,

- легенева артеріальна гіпертензія (включаючи ідіопатичну) зі ступенями тяжкості III-IV ФК. При легеневій артеріальній гіпертензії експертне рішення приймається відповідно до основного захворювання.

Особу визнають непридатною до служби та виключать з військового обліку у разі, якщо вона хворіє на гіпертонічну хворобу III стадії.

У разі, якщо поставлено діагноз гіпертонічна хвороба ІІ або І стадії, ВЛК визнає особу непридатною до військової служби у мирний час та обмежено придатною у воєнний час.

Нагадаємо, гіпертонія або гіпертензія проявляється підвищеним артеріальним тиском, тривалий час ця хвороба може протікати безсимптомно.

Раніше ми писали, що обмежено придатних до служби чоловіків можуть мобілізувати. За інформацією начальника управління персоналу штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Романа Горбача, служба таких мобілізованих проходитиме не у бойових частинах, а у військових частинах забезпечення. Вони служитимуть в установах та навчальних закладах Міністерства оборони, у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, в інших небойових підрозділах.

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