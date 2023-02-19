Скільки людей із однієї родини мають право мобілізувати: юрист дав відповідь

Через повномасштабне вторгнення росії та необхідність захищати свої землі в Україні уже майже рік триває загальна мобілізація — кожен військовозобов'язаний громадянин може отримати повістку та бути призваним на фронт.

Про те, скільки людей з однієї сім'ї можуть забрати на війну, йдеться у Законі «Про військовий обов’язок і військову службу».

Так, загальна мобілізація указом президента Володимира Зеленського була продовжена до 20 травня 2023 року.

Зазначається, що на захист України можуть стати як чоловіки, так і жінки — усі повнолітні члени родини віком від 18 до 60 років теоретично можуть бути мобілізованими. Водночас уточнень щодо заборони призову конкретної кількості людей з сім’ї в українському законодавстві немає.

За словами юриста Ростислава Кравця, призвати на військову службу можуть усіх членів сім'ї: чоловіка, дружину та повнолітніх дітей. Втім, на практиці нараз подібних випадків поки не траплялося, але закон цього не забороняє.

Варто зазначити, що у випадку мобілізації заборона призову не торкнеться близьких родичів людини, яка загинула на фронті чи вважається зниклою безвісти.

Тобто, військовій службі не підлягають такі близькі родичі такої людини:

чоловік;

дружина;

син;

донька;

батько;

мати;

дідусь;

бабуся;

брат;

сестра.

Ще один виняток стосується сім’ї, в якій виховують неповнолітніх дітей. Відповідно до ст. 2 Закону, якщо хтось з пари перебуває на службі, то чоловік або дружина, які займаються доглядом за дитиною, не можуть залишити неповнолітнього без батьківської опіки. Отже, їм повістка не прийде.

Нагадаємо, напередодні у Тернополі здiйнялаcя xвиля oбурeння чeрeз cмeрть на фрoнтi місцевого вoїна, в якій звинувачують воєнкома та особисто міського голову Сергія Надала. Дописувачі в соцмережі наголошували, що 33-річного чоловіка могли б і не мобілізовувати, адже в ЗСУ вже служить його старший брат.

Фото 1.zt.ua/

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