Нам пощастило жити в епоху, коли чоловіча мода максимально різноманітна й із кожним роком стає все менш упередженою. Тому цілком добре, аби кожен обирав стиль собі до душі, проявляв індивідуальність та характер і не осуджував вибір інших. Чоловіки у «класиці" — це красиво, в streetwear- дуже модно, в яскравих кольорах — фантастично, у андрогінних силуетах — круто.⠀ Якщо ж говорити про тренди на весну для чоловіків — їх дуже багато і майже усюди вони дублюють жіночі. Адже макротренд на гендерну флюїдність (відсутність сталої гендерної ідентичності — Авт.) буде лише посилюватися в найближчі роки і не лише у модній царині, ділиться український стиліст Матвій Калугін, який розповідав про весняні тренди жіночої моди.

«Зверніть увагу на фактурні бомбери. Вони міцно увійшли до чоловічого гардеробу, адже вони практичні та стильні. Цієї весни бренди роблять акцент на розширенні номенклатури фактур: вовна, овчина, вініл та вельвет зустрічатимуться частіше.

Вкорочені куртки: з ними можна класно попрацювати з пропорціями, особливо якщо поєднати з широкими штанами.

«Іржавий» денім — теж дуже стильно. Вінтажного вигляду, неначе цю куртку чи джинси знайшли на горищі. Актуально поєднувати як з гранжем (стиль гранж — це бунт проти лиску, гламуру і вишукувань в моді — Авт.), так і з контрастними стилями.

Штани карго цього сезону стають ще більш різноманітними. Це будуть як спадаючі карго з костюмної тканини, так і baggy jeans з купою карманів.

Кроп-топ + низька посадка буде виглядати комплементарно на високих хлопцях. Створює акцент на талії, але також може візуально вкорочувати ноги.

Широкі штани + низькі кросівки. Акуратні, ледь помітні, з контрастною підошвою, подібні до Adidas Samba чи Gazelle теж варто купити".

Серед трендів чоловічої моди на весну — жилет на голе тіло. Підтягнуті хлопці можуть похизуватися своїми руками.

«На голе тіло можна вдягнути як оверсайзний жилет, так і більш приталений. Великі, м"які сумки. Це шопери, хобо або масивні сумки-кросбоді. З матеріалів раджу поглянути на шкіру та нейлон.

Панами зі стрічками принесуть в образи нотку інфантилізму або ж романтики".

Нагадаємо, стиліст розповів, який колір стане трендом 2023-го.

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