Грошова допомога від ООН виплачуватиметься українцям півроку

Представництво ООН в Україні прийняло рішення, що допомога від цієї організації нашим співгромадянам буде виплачуватись протягом шести місяців. Сума виплати становитиме 2200 гривень на місяць. Тобто, протягом шести місяців кожен громадянин отримає 13 200 гривень.

Про це пише інформаційний ресурс.

Підкреслюється, що рішення прийняте й спрямоване саме на українців, які були вимушено переміщені протягом останніх 30 днів.

Допомога буде виплачуватися таким категоріям громадян:

члени сім’ї, які постраждали від обстрілів;

члени сім’ї, які втратили близьку людину, яка проживала з ними;

сім’ї, які втратили бізнес (магазини, теплиці, худобу тощо), внаслідок бойових дій.

Також на допомогу можуть розраховувати внутрішньо переміщенні особи, які були переселені понад 30 днів тому і мають низькі доходи -менше 5400 гривень на одну людину (дохід розраховується, виходячи із середньої заробітної плати за останні три місяці).

При цьому сім’ї повинні відповідати принаймні одній із таких критерій:

мати двох і більше дітей;

мати в сім'ї людину з інвалідністю;

членами родини можуть бути вагітна жінка та діти віком до двох років;

у сім’ї є люди похилого віку (55 років);

вести домашнє господарство має одна особа (тільки чоловік чи тільки дружина).

Також зазначимо, що українці, які зареєструвалися на допомогу від ООН до 1 вересня 2022 року, отримують виплату за іншою схемою, а це лише 3 місяці.

Нагадаємо також, що з 16 лютого стартував спільний проєкт Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України щодо підтримки ветеранів війни. Ветерани війни з інвалідністю 1-ї та 2-ї групи, отриманої в результаті бойових дій, зможуть отримати по 16 тисяч гривень. Виплати буде розбито на чотири місяці, протягом яких виплачуватиметься по 4 тисячі гривень.

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