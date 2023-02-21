«Не той муфтій»: СБУ повідомила про підозру окупаційному лідеру мусульман Криму, який закликав підтримати війну рф

СБУ повідомила про підозру окупаційному муфтію мусульман Криму Еміралі Аблаєву, який закликав кримських татар підтримати війну рф з Україною та долучатися до лав російських окупантів. Задля цього він неодноразово виступав в ефірах центральних російських телеканалів, також виправдовуючи захоплення українського півострова та злочинну діяльність керівників місцевої окупаційної адміністрації.

При цьому колаборант «демонстративно» засуджує представників кримськотатарського народу, які виступають проти кремля і воюють за Україну, повідомили у прес-центрі СБУ.

За свої «старання» на користь москви лже-муфтій вже був нагороджений медаллю та орденом від так званого «голови Криму» аксьонова.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів фігуранту повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: частина 3 статті 436−2 Кримінального кодексу України («Виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників») та частина 6 статті 111−1 («Колабораційна діяльність»).

За цими статтями зловмиснику загрожує покарання до 12 років ув’язнення.

І хоча наразі він перебуває у тимчасово окупованому Криму, співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, що СБУ також переслідує колаборантів з числа псевдопастирів забороненої УПЦ.

215

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram