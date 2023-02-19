Аліменти не стануть на заваді: в яких випадках субсидію призначать всупереч існуючим правилам

Домогосподарствам, у складі яких є боржники з оплати аліментів, зазвичай субсидію не призначають. Якщо у складі сім'ї є особи, які за даними Єдиного реєстру боржників мають заборгованість у виконавчих провадженнях про стягнення аліментів понад три місяці, то житлова субсидія домогосподарству не призначається.

Але із цього правила існують винятки.

Житлова субсидія може бути призначена, якщо заборгованість погашається частинами (за рішенням суду), або коли боржник за рішенням суду вважається безвісно відсутнім або має правовий статус особи, яка зникла безвісти, пише «НаПенсії».

На субсидію також можуть розраховувати боржники зі сплати аліментів, які є алко- або наркозалежними (це підтверджено медичною довідкою), а також особи, щодо яких відкрито кримінальне провадження — людину відсторонили від роботи, взяли під домашній арешт або під варту.

Нагадаємо, в Україні змінився механізм виплати субсидій на оплату житлово-комунальних послуг.

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