Очільник МЗС Словаччини послав прем’єр-міністра Угорщини вслід за «російським військовим кораблем»

У Словаччині, парламент якої нещодавно засудив російську агресію в Україні, жорстко розкритикували прихильників путіна у Європі. Зокрема міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер у своєму дописі в Facebook обматюкав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Дипломат засудив політика і написав, що той грає на руку російському диктатору.

Раніше Орбан назвав війну в Україні «просто військовим конфліктом між двома слов’янськими державами», в який не потрібно втручатись.

Очільник МЗС Словаччини щодо такої позиції Орбана написав: «Як огидно. Як шкода. Як не по-християнськи».

На думку Качера, військова допомога Україні є морально правильною, а Євросоюз єдиний у допомозі Києву.

«Як тільки росіяни припинять постачати зброю в Україну, зберуть речі та поїдуть додому, в той же час інші перестануть підтримувати Київ у військовому плані і настане мир. Все дуже просто», — наголосив Качер.

Дипломат додав, що лише Угорщина та прем’єр Орбан закликають перестати допомагати українському народу захищатися від нападу. Качер також назвав Орбана «карпатським посібником російської агресії».

«Для колабораціоністів Путіна, і особливо для наших у Карпатському басейні та високогір’ї, для всіх тих, хто хоче миру ціною знищення України, маю лише одне послання. Иди на х*й», — написав Качер. Відомий напрямок російського військового корабля очільник МЗС Словаччини вказав російською мовою.

Раніше Віктор Орбан прийшов на футбольний матч із шарфом, на якому зображено карту Угорщини з частиною української території.

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