228 годин кошмару: у Туреччині на 10-ту добу витягли з-під завалів живими жінку та двох дітей

Нещодавно ми писали про те, що через 139 годин після початку землетрусу рятувальники витягли з-під завалів дівчинку 12 років. А в середу, 15 лютого, у турецькому місті Антак'я, область Хатай, з-під завалів багатоквартирного будинку рятувальники витягли живими жінку та двох дітей. Вони перебували під руїнами 228 годин, тобто майже 10 діб. Жінку та її дітей негайно доправили до лікарні. Лікарі впевнені, що їхнє життя поза небезпекою.

Станом на 15 лютого Управління з надзвичайних ситуацій Туреччини (AFAD) підтвердило загибель понад 35 тисяч 400 осіб унаслідок серії землетрусів, які сталися 6 лютого. Понад 81 тисячу осіб отримали поранення та травми. Зруйновано 25 тисяч будівель. Щонайменше 8 тисяч людей було врятовано з-під завалів. Понад 158 тисяч мешканців постраждалих районів довелося евакуювати.

Нинішній землетрус став найбільш смертоносним історія Туреччини. Досі таким був землетрус, який стався 27 грудня 1939 року. Тоді загинули близько 33 тисяч людей.

З урахуванням жертв землетрусу в Сирії стихійне лихо 6 лютого забрало життя понад 41 тисяч людей.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Туреччині під час землетрусу загинула родина бійця ЗСУ. Про те, що сталося з дружиною та дітьми, він дізнався в госпіталі, де лікувався після поранення.

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