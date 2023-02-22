У Терезів намічається важлива зустріч, у Водоліїв настають зміни в житті, а Тельцям головне — «зловити хвилю»: гороскоп на 22 лютого 2023 року

Середу, 22 лютого, за якою слідує потужна дзеркальна дата 23.02.2023, астрологи називають днем, коли перші результати принесуть раніше розпочаті справи. Зірки радять сьогодні всім знакам зодіаку діяти активно та енергійно, дотримуючись раніше намічених цілей. У тому числі й в особистому житті. А ось розпочинати нові проекти не варто — краще зосередитися на поточних справах, а ще краще — на не дуже значних, реалізація яких обіцяє бути успішною. 22-й місячний день триває дві доби. Цей час краще присвятити освіті — як здобуттю нових знань та обміну досвідом, так і подачі документів до навчальних закладів чи запису на тренінги. Важливі зустрічі та фінансові операції краще перенести на інший день.

Овен

Овнам зірки радять розпочати пошуки нових шляхів власного розвитку. Можливо, ви дійшли до певного роздоріжжя і настав час починати рухатися в іншому напрямку, пише slovofraza.com.

Телець

Тільцям доля готує випробування, але при цьому допоможе отримати цінний досвід. Події розвиватимуться стрімко. Намагайтеся зловити хвилю.

Читайте також: Близнюкам варто побути трохи егоїстами, а Овнам треба побоюватися трьох речей: гороскоп на 20 — 26 лютого 2023 року

Близнюки

На Близнюків сьогодні чекають цікаві, але й небезпечні завдання. Впоратися з ними буде нелегко, але при цьому ви встановите для себе нову планку.

Рак

Ракам зірки радять ретельно розпланувати свій бюджет найближчим часом. Не варто робити глобальні покупки, зараз не найсприятливіший період.

Лев

Левам потрібно подбати про свій відпочинок. Ви багато часу проводите у гонитві за подіями та забуваєте про головне: життя минає дуже швидко. Цінуйте кожен його момент.

Діва

Сьогодні у Дів можливі конфлікти. Не падайте духом, на вашому боці — величезна кількість людей. Разом ви зможете подолати всі перепони та досягти своєї мети.

Терези

У Терезів можлива зустріч, яка зможе дати багато корисного в майбутньому. Головне — будьте впевнені у собі.

Скорпіон

Скорпіони зіткнуться із значними перешкодами на шляху до своєї заповітної мети, але завзятість та тверда віра у свої сили вам допоможуть. Як і підтримка людей, від яких ви цього не очікували. Надалі все складеться так, як вам вигідно.

Стрілець

Стрільцям варто запастися терпінням і намагатися не реагувати на якісь подразники ззовні. Не звертайте уваги на тих, хто вас просто провокує, незабаром джерело негативних емоцій зникне саме собою.

Козеріг

Козерогам варто звернути увагу на свій емоційний стан — не слід нервувати на порожньому місці, невдовзі на вас чекає велика удача.

Читайте також: Березень принесе щастя та удачу: астролог назвала 4 знаки зодіаку, які «купатимуться в грошах» у перший місяць весни

Водолій

Не бійтеся змін, які останнім часом відбуваються у вашому житті. Слід поставитися до них охоче і прийняти все, що вам подарує доля.

Риби

Гороскоп для Риб говорить, що цей знак знайшов якогось духовного покровителя, який допоможе вирішити низку проблем. Однак ваша різкість може порушити цей тонкий зв'язок. Будьте обережні.

Нагадаємо, що днями розпочався новий місячний цикл — 20 лютого настав молодик у знаку Риб.

Фото Pixabay

7016

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram