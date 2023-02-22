Плюс 10 днів відпочинку для батьків: у Раді готують важливі зміни до закону про відпустки

У Верховній Раді, якій раніше пропонували збільшення тривалості основної відпустки нічним працівникам, зареєстровано проект закону стосовно ще деяких змін в цій царині.

Як пише NV, проектом документу пропонується надати визначення поняттям одинока матір та одинокий батько, а також впорядкувати питання щодо відпусток з догляду за дитиною такими особами.

«За бажанням матері (батька) дитини надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. При цьому така відпустка може бути використана батьками одночасно. Але з загального трирічного строку, тривалість одночасного перебування у відпустці обох батьків не може бути більшою 4 місяців», — йдеться у документі.

Також пропонується збільшити тривалість відпустки без збереження зарплати для догдяду за дитиною. Якщо дитина потребує домашнього догляду, одному з батьків в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у медичному висновку, але не більш як до досягнення дитиною восьмирічного віку. Наразі цей вік обмежений шістьма роками.

Додаткову відпустку пропонують узгодити й працівникам, які мають дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А. Її надаватимуть і матері, і батьку. Матері та батьку, які мають двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або які усиновили дитину, матері та батьку особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, одиноким матері та батьку дитини або особи з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, а також особі, яка взяла під опіку дитину або особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів.

Нагадаємо, що нещодавно Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендував підтримати у першому читанні законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, яким, зокрема, пропонується збільшити максимальний термін відпустки працівника без збереження зарплати та розширити перелік підстав для відправлення працівників у безстрокову безоплатну відпустку.

Фото Pixabay

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