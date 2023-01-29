В Україні, де раніше покращили життя нічним працівникам, Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики рекомендує депутатам підтримати у першому читанні законопроект № 8313 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань, яким пропонується збільшити максимальний термін відпустки працівника без збереження зарплати та розширити перелік підстав для відправлення працівників у безстрокову безоплатну відпустку.

Законопроектом пропонується внести зміни до статті 26 закону «Про відпустки» та встановити, що за сімейними обставинами та з інших причин працівникові може надаватися відпустка без збереження заробітної плати на строк, обумовлений угодою між працівником та власником чи уповноваженим ним органом, але не більше 30 календарних днів на рік.

Також передбачається розширити перелік підстав для безстрокової відпустки власним коштом. Для цього проектом внесено зміни до частини другої статті 26 закону «Про відпустки», сформульованої в наступній редакції: «на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції працівника у випадках встановлених законодавством та/або у разі виникнення загрози збройній агресії, надзвичайній ситуації техногенного, природного чи іншого характеру роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, визначеного частиною третьою цієї статті. Тривалість такої відпустки визначається угодою сторін».

Тобто у разі ухвалення змін роботодавці отримають право відправляти працівників у відпустку власним коштом безстроково на прохання працівників.

Як писали «ФАКТИ», цей законопроект також передбачає можливість надати демобілізованим військовослужбовцям відпочинок тривалістю 60 робочих днів із виплатою двомісячного грошового забезпечення за рахунок Державного бюджету України.

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