Зарплата більша, відпустка довша: у Раді готують сюрприз українцям, які працюють по ночах

В Україні, де дозволили заявки на соціальну допомогу подавати через портал «Дія», у Верховній Раді було зареєстровано законопроект № 8309 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань праці працівників у нічний час».

Проектом акту пропонується:

• дати визначення поняттям «нічний час», «нічний працівник»;

• законодавчо закріпити гарантії праці нічних працівників щодо проходження медичних оглядів, переведення на денну форму роботи у разі наявності медичного висновку;

• збільшення тривалості основної відпустки для нічних працівників;

• підвищення розміру оплати роботи у нічний час.

Щорічну основну відпустку таким працівникам хочуть збільшити до 28 днів на рік за відпрацьований робочий рік, який обчислюється з дня укладання трудового договору.

Пропонується доповнити Кодекс законів про працю (КЗпП) визначеннями «нічний час» та «нічний працівник». Згідно із законопроектом, нічний час триває з 22 години вечора до 7 години ранку, а нічним працівником вважається той, хто працює у зазначений час не менше трьох годин. Також робочий час нічних працівників не повинен перевищувати 7 годин на добу.

Крім того, депутати пропонують забезпечити нічних працівників безкоштовним медоглядом під час працевлаштування, а згодом раз на півроку.

Відповідно до чинної ст. 108 КзпП, «робота у нічний час оплачується у підвищеному розмірі, що встановлюється генеральною, галузевою (регіональною) угодою та колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи вночі». Проект закону пропонує підвищити нижній рівень оплати праці до «30% від тарифної ставки (окладу), посадового окладу (заробітної плати)».

У пояснювальній записці йдеться, що ухвалення цього законопроекту необхідне, оскільки відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії та їх державами-членами, з іншого боку, Україна взяла на себе зобов'язання щодо приведення національного законодавства у відповідність до положень Директиви № 2003/88/ЄС Європейського парламенту та Ради від 04.11.2003 про деякі аспекти організації робочого часу.

Як писали «ФАКТИ», у Кабміні та Нацбанку прогнозують, що у 2023 році реальні зарплати можуть трохи зрости.

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