Політолог і директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко, коментуючи «програмний виступ» російського президента, заявив, що господар кремля вибрав найгіршу стратегію для майбутнього росії.

«У путіна закінчився запас «червоних ліній» і підвищення ставок, — пише у соцмережах Віктор Небоженко, коментуючи виступ кремлівського диктатора. — Він так і не наважився оголосити велику війну Україні, хоча забув сказати те, що від нього найбільше очікували — про перспективи, цілі та стратегію цієї кривавої російсько-української війни

Але найголовніше те, що у промові путіна так і не знайшлося місця натяку на яскраві перспективи спільної співпраці Китаю та росії на противагу колективному Заходу та окремо — США. Для України та США це вкрай важливо — Китай не наважився відкрито підтримати агресію росії та протиставити себе всьому Заходу. Здається, путін вже залишився віч-на-віч у боротьбі проти Заходу.

Решта соціально-економічної частини промови путина — звичайний спам, який усі 20 років був візитівкою російського президента. А той факт, що режисери, які транслюють промову путіна, завзято відмовлялися показувати серед учасників засідання живого та щасливого пригожина — погана ознака для господаря ПВК «Вагнер». Хоча ідея посварити під час війни прибитий і заляканий російський народ із російськими олігархами та вищою бюрократією належить пригожину, але використана була путіним у його промові.

путін обрав найгіршу стратегію для майбутнього росії — ані кроку назад у війні з Україною та всім Заходом, але й ані кроку вперед, бо не можна одночасно рухатися вперед у «світле майбутнє» поодинці від усього світу, в умовах жорстких санкцій і зазнавати поразки в російсько-українській війні від колективного Заходу, який уже не зупиниться, доки не доб'є режим особистої влади путіна. І всі, хто сидить у залі, покірно слухаючи монотонну, формальну промову путіна, чудово розуміли все це, але кожен із них таємно сподівається, що він врятується після Катастрофи Режиму, а зникне один путін".

Фото із соцмереж

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