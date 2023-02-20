Війна в Україні: легкі танки, обіцяні Францією, будуть доставлені до кінця тижня

Франція наприкінці тижня передасть Україні легкі танки AMX-10 RC, заявив міністр оборони країни Себастьян Лекорню в інтерв'ю Le Parisien, опублікованому в неділю, 19 лютого. Також він повідомив, що Франція надасть Україні допомогу в боротьбі з російською агресією.

«Навчання наближається до завершення, ці танки будуть доставлені до кінця тижня», — сказав Себастьян Лекорню, який, тим не менш, відмовився назвати кількість поставлених танків, щоб не давати стратегічну інформацію росії.

Міністр збройних сил також підтвердив позицію Франції поки що не поставляти запитувані Києвом танки Leclerc, вважаючи, що, маючи обмежений успіх в експорті, вони не можуть поставлятися масово, на відміну від німецького Leopard.

«Ми не є ні наївними, ні войовничими», -додав він.

Хоча Еммануель Макрон згадав 17 лютого під час Мюнхенської конференції з безпеки про війну в Україні, яка зачіпає всю планету, міністр збройних сил відкинув ризик для Заходу стати воюючою стороною. За його словами, посилення військової підтримки України не повинно призвести до того, що Франція або її союзники стануть більш безпосередньо залученими в конфлікт.

«Самооборона існує в міжнародному праві. Тому захищати себе не є ескалацією, — підкреслив він, — Нещодавні заяви Марін Ле Пен про ризик Третьої світової війни через нашу допомогу Україні — це слова Кремля».

Відповідаючи на питання про здатність Заходу забезпечити Україну достатньою кількістю боєприпасів, Себастьян Лекорню сказав, що «наша оборонна промислова і технологічна база повинна бути трансформована, щоб мати можливість виробляти швидше, масово і з контрольованими витратами».

Міністр оборони нагадав, що влітку минулого року Еммануель Макрон попросив французьку промисловість перевести себе в режим воєнної економіки. Говорячи про зміцнення військової промисловості, до якого він закликає, міністр оборони послався на компанію Nexter, виробника гармати Caesar, яку Франція постачає в Україну.

«Виробничі лінії будуть виробляти вдвічі більше щомісяця, з чотирьох сьогодні до восьми наступного року, — пояснив Себастьян Лекорню, — А час виробництва скоротиться з тридцяти місяців сьогодні до сімнадцяти, для досягнення мети, яку я поставив перед собою на рівні дванадцяти місяців. Таке збільшення темпів виробництва дозволить нам швидше замінити Caesar, які вже передані збройними силами України».

Нагадаємо, що ексрадник Трампа Олександр Віндман хоче відправити в Україну 200 механіків для допомоги в ремонтуванні озброєння та важкої техніки. Місія фінансуватиметься донорами.

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