Очікуваний фінал: у Чорному морі затонуло пов’язане з агресором судно

21 лютого медіа окупантів заявили про загибель суховантажного судна Seamark номер IMO 8 861 034, яке знаходилося на якірній стоянці неподалік Новоросійська під прапором Коморських островів. У повідомленні йшлося про те, що судно начебто через сильний шторм переломило й воно затонуло. На борту було 11 осіб, нібито «громадян росії». Повідомляється про загибель щонайменше одного з них, про долю й характер вантажу агресор мовчить.

«Seamark, що йшов з турецького порту Іскендерун, був побудований понад сорок років тому та до 2000 року значився за Іртиським пароплавством агресора. Проте з початку 90-х років судно експлуатувалося під різними прапорами на Чорному морі, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. - З 2006 року його власником був заявлений турецький оператор Sailtrade Denizcilic, але на момент загибелі судно, яке числилося за російськими підсанкційними класифікаторами, було записано на фірму Crios Shipping Llc, зареєстровану в Дубаї. Ця компанія з ОАЕ оперує щонайменше 4 контейнеровозами та двома суховантажами, а саме Seamark у 2023 році був віднесений лондонським Міжнародним агентством рейтингу морських ризиків (IMRRA) до „червоної зони“ ризиків, тобто судно було явно небезпечним для судноплавства».

Тож, констатують експерти, «російський морський регістр судноплавства», незаконно видаючи документи такому явно застарілому та непридатному до морського судноплавства кораблю, сприяв нинішній катастрофі. В результаті матимуть екологічні ризики для всіх екосистем Чорного моря.

Нагадаємо, що у січні повідомлялося: російський флот втратив ще два ключові судна — важкий атомний крейсер «Адмірал Нахімов» і важкий авіаносний крейсер «Адмірал флоту Радянського Союзу Кузнєцов».

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