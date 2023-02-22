Пиріг з варенням від Ірини Хлєбникової — простий та швидкий у приготуванні
Фуд-блогерка Ірина Хлєбнікова, яка раніше розповідала, як приготувати популярний турецький десерт, поділилася швидким рецептом пирога, який можна приготувати з будь-яким варенням.
«Такий пиріг — справжня паличка-виручалочка, коли немає часу, а хочеться приготувати щось смачне до чаю. І чудова можливість розвантажити холодильник, використавши залишки варення та кисломолочних продуктів», — стверджує вона.
Інгредієнти (на форму 24 см):
- 1 склянка будь-якого варення;
- 1 склянка кефіру, молока, йогурту, сметани чи суміші зазначених продуктів;
- Цукор — за смаком (у автора — 2 ст. ложки);
- 2 середні яйця;
- 50 мл рослинної олії;
- 1,5−2 склянки борошна (залежно від густоти варення, у автора — 300 г);
- Ванілін на кінчику ножа;
- ¼ ч. ложки соди;
- 10 г розпушувача для тіста;
- Цукрова пудра для посипання пирога.
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Приготування:
- Варення додати до молочних продуктів, розчинити у суміші соду.
- Збити яйця з ваніліном і цукром, вмішати олію і додати кефір з варенням.
- Вмішати розпушувач і борошно. Тісто має вийти таким, що ллється, але не рідким.
- Дно форми застелити папером для випічки, боки змастити олією та присипати борошном.
- Вилити у форму тісто та випікати близько 50 хвилин у духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів.
- Дати охолонути, перед подачею посипати цукровою пудрою.
Раніше Ірина Хлєбнікова розповідала, як приготувати курячі млинці, які подають із грибним соусом.
Фото — скріншот125
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