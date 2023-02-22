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Пиріг з варенням від Ірини Хлєбникової — простий та швидкий у приготуванні

14:17 22 лютого 2023
Пиріг

Фуд-блогерка Ірина Хлєбнікова, яка раніше розповідала, як приготувати популярний турецький десерт, поділилася швидким рецептом пирога, який можна приготувати з будь-яким варенням.

«Такий пиріг — справжня паличка-виручалочка, коли немає часу, а хочеться приготувати щось смачне до чаю. І чудова можливість розвантажити холодильник, використавши залишки варення та кисломолочних продуктів», — стверджує вона.

Інгредієнти (на форму 24 см):

  • 1 склянка будь-якого варення;
  • 1 склянка кефіру, молока, йогурту, сметани чи суміші зазначених продуктів;
  • Цукор — за смаком (у автора — 2 ст. ложки);
  • 2 середні яйця;
  • 50 мл рослинної олії;
  • 1,5−2 склянки борошна (залежно від густоти варення, у автора — 300 г);
  • Ванілін на кінчику ножа;
  • ¼ ч. ложки соди;
  • 10 г розпушувача для тіста;
  • Цукрова пудра для посипання пирога.

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Приготування:

  • Варення додати до молочних продуктів, розчинити у суміші соду.
  • Збити яйця з ваніліном і цукром, вмішати олію і додати кефір з варенням.
  • Вмішати розпушувач і борошно. Тісто має вийти таким, що ллється, але не рідким.
  • Дно форми застелити папером для випічки, боки змастити олією та присипати борошном.
  • Вилити у форму тісто та випікати близько 50 хвилин у духовці, попередньо розігрітій до 180 градусів.
  • Дати охолонути, перед подачею посипати цукровою пудрою.

Раніше Ірина Хлєбнікова розповідала, як приготувати курячі млинці, які подають із грибним соусом.

Фото — скріншот

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