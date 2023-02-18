Спочатку МіГ-29, а сучасні винищувачі згодом: президент Польщі визнав важливість постачання Україні літаків

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що Україна повинна отримати винищувачі, щоб відбити загрозу з боку росії (нагадаємо, питання щодо поставчання літаків поки не вирішено). Про це він сказав в інтерв'ю Sky News під час свого візиту до Великої Британії. Також очільник Польщі попередив, що путін намагається виснажити Захід у своєму прагненні перемогти Україну.

Після нещодавньої зустрічі з президентом України Зеленським президент Польщі заявив, що тепер він вважає, що Україні слід надіслати сучасні винищувачі.

«У майбутньому їм також знадобляться сучасні літаки, винищувачі. Все, що дозволяє їм мати технологічну перевагу над російськими збройними силами, є цінним зараз», — сказав Дуда.

Польща була серед найактивніших союзників, які наполягали на збільшенні поставок зброї в Україну, але її президент вперше визнав, що Україна повинна отримати сучасні винищувачі. Але він сказав, що це не може статися протягом деякого часу, не в останню чергу тому, що українські пілоти потребують навчання, а логістичні проблеми мають бути подолані. За його словами, старі польські винищувачі радянських часів МіГ-29 можна було б відправити раніше.

«Це літаки, які українські пілоти можуть експлуатувати щодня, тому що це саме та техніка, на якій вони літають. Тож передача цього обладнання Україні в першу чергу вже буде підтримкою, тому що вони будуть певною мірою противагою росіянам», — заявив президент Польщі.

Раніше в Німеччині заявили про підтримку намірів Польщі та Словаччини передати Україні східнонімецькі МіГ-29.

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