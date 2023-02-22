Частині українців полегшать умови погашення кредитів: кого торкнеться і що важливо знати

В Україні, де нещодавно набули чинності «воєнні» зміни до закону про кредитування, уряд пропонує спростити умови погашення окремих споживчих кредитів для ВПО й осіб, що проживають на уражених війною територіях. Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

«Сьогодні Уряд підтримав розроблені Мінреінтеграції законопроєкти, які передбачають полегшення умов погашення окремих видів споживчих кредитів. Передусім йдеться про кредити, які споживачі брали на такі цілі як лікування, ремонт житла, придбання побутової техніки, відпочинок, навчання тощо. Такі кредити не передбачають заставу у вигляді нерухомого чи рухомого майна. Але процентна ставка по них часто є надвисокою: 50−100% річних», — йдеться у повідомленні.

Так, для позичальників з числа громадян, які проживають або виїхали з територій ведення бойових дій чи ТОТ, обслуговування таких дорогих споживчих кредитів стало великою проблемою. Про це свідчать численні звернення громадян до Мінреінтеграції.

«Щоб полегшити позичальникам кредитний тягар, і були запропоновані зазначені зміни. Дія законопроєктів розповсюджується на всі споживчі кредити, крім: тих, що вже були реструктуризовані або погашені; взятих з метою придбання житла/автомобіля; тих, які мають низьку річну процентну ставку. Законопроєкти, розроблені Мінреінтеграції, пропонують на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього запровадити обов’язкову реструктуризацію за такими споживчими кредитами», — повідомили у відомстві.

Там зазначили, що позичальники при цьому повинні:

- перебувати на обліку як внутрішньо переміщені особи,

- постійно проживати або виїхати з території, на якій ведуться (велися) бойові дії, або ТОТ,

- не мати простроченої заборгованості станом на 24 лютого 2022 року.

Ці громадяни зможуть скористатися механізмом реструктуризації, якщо:

- державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога є єдиним джерелом доходу споживача і членів його сім’ї;

- споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни й сукупний розмір доходу споживача та членів його сім’ї не перевищує розміру двох мінімальних заробітних плат.

«Крім того, пропонується встановити, що на період воєнного стану і протягом 30 днів після нього кредитору та колекторській компанії забороняється здійснювати заходи з врегулювання простроченої заборгованості щодо споживачів. Також Кабмін підтримав зміни до Податкового кодексу, якими передбачено, що отримані внаслідок такої реструктуризації доходи не оподатковуються», — повідомили у міністерстві.

Ухвалені на засіданні уряду законопроєкти найближчим часом будуть внесені до Верховної Ради.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, за яких умов можна не повертати кредит або призупинити по ньому виплати, а також про те, чому частина українців можуть втратити іпотечне житло.

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