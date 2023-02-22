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Спорт

«Загнали на стадіон рабів. Видали їм ганчірки кольору прапора руzzні», — Зозуля їдко пройшовся путінським шабашем у «лужниках»

20:25 22 лютого 2023
Роман Зозуля

Колишній футболіст збірної України Роман Зозуля, який раніше різко відреагував на масований ракетний удар рашистів, їдко пройшовся мітингом-концертом у «лужниках» з нагоди дня захисника «атєчества», на якому виступив терорист володимир путін.

«Ну що, у мене видалася вільна хвилина, і я вирішив трохи погортати новини у ТГ, — написав Роман Зозуля у Telegram. — Звичайно, практично всі канали писали про концерт у «лужниках». Це бенкет у чуму. Загнали на стадіон рабів, видали їм ганчірки кольору прапора руzzні. «Щасливі» пики. Крики. Оплески. Старий маразматик вийшов на сцену. Вимовив свої вологі фантазії та поїхав додому.

А далі вийшов виродок, якого вони називають «ангелом», і купка дітей. Просто подивіться відео: дівчинка навіть не запам'ятала те, що їй потрібно було говорити, і як «дякувати» оркові за порятунок. Ну, це ж цирк. Дивлячись на те, як діти обіймають цю наволоч, можна побачити, що навіть їм соромно.

До речі, щойно ботоксний поїхав, одразу з'явилося відео, де всі розходяться зі стадіону. Напевно, погано годували або платили. Бо «концерт» лише розпочався. Але свою картинку вони отримали. Картинку стада рабів та ідіотів".

Нагадаємо, що 33-річний Зозуля, в активі якого 33 матчі та 4 м'ячі у футболці збірної України, разом з Олександром Усиком «одягнув» дві бригади наших воїнів і постійно надсилає допомогу з Іспанії, де виступає за клуб «Райо Махадаонда».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Зозуля назвав головну різницю між українцями та росіянами.

Фото Instagram

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