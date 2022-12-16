«Русня — не люди. І наша зневага до них недостатня»: ексфутболіст збірної України про масований ракетний удар

Колишній футболіст «Динамо», «Дніпра» та збірної України Роман Зозуля, який підписав контракт з іспанським клубом «Райо Махадаонда», прокоментував черговий масований обстріл росіянами нашої країни 16 грудня.

«Бачу, що масштабна тривога в Україні. Пуски із каспію. Пам'ятаймо: русня — не люди. І наша зневага до них недостатня», — написав Роман Зозуля у Telegram.

Нагадаємо, що 33-річний Зозуля, в активі якого 33 матчі та 4 м'ячі у футболці збірної України, разом з Олександром Усиком «одягнув» дві бригади наших воїнів і постійно надсилає допомогу з Іспанії. Крім того, форвард назвав головну різницю між українцями та росіянами.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Роман Зозуля емоційно відреагував на звільнення Херсона.

Фото Instagram

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