«МанСіті» втратив перемогу в Німеччині, «Інтер» у грі з червоною карткою дотиснув «Порту»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 22 лютого, матчами в Лейпцигу та Мілані фінішувала програма перших поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, в якій напередодні «Реал» знищив на «Енфілді» «Ліверпуль».

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Перші матчі

«Лейпциг» (Німеччина) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 1:1 (Гвардіол, 70 — Марез, 27).

Не зважаючи на те, що команда Пепа Гвардіоли в нинішньому сезоні не дуже впевнено почувається на полях суперників (перемоги лише у половині матчів АПЛ за межами «Етіхада»), «МанСіті» навіть без де Брюйне, Ляпорта та Стоунза дуже добротно провів перший тайм на стадіоні кривдника «Шахтаря» «Лейпцига» і навіть забив. На 27-й хвилині своїм 20-м голом у Лізі чемпіонів відзначився алжирець Ріяд Марез, якому напередодні виповнилося 32 роки.

Але після перерви команда Марко Розе заграла сміливіше, і на 70-й хвилині хорват Йошко Гвардіол засмутив команду Гвардіоли — 1:1. З'ясування стосунків продовжиться у Манчестері.

«Інтер» (Італія) — «Порту» (Португалія) — 1:0 (Лукаку, 86). На 78-й хвилині вилучено Отавіу («Порту»).

Виходячи на поле стадіону «Джузеппе Меацца» у статусі фаворита, міланці, напевно, мали знати, що за останні чотири сезони «Порту» двічі виходив до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, вибивши при цьому італійських грандів — «Рому» та «Ювентус». Ба більше, команда Сержіо Консейсау востаннє програвала ще у жовтні («Бенфіці» — 0:1), перемігши у 10 останніх зустрічах у всіх турнірах.

Ось і в Мілані «Порту» виглядав гідно, але все ж, залишившись 78-й хвилині після вилучення з поля за дві жовті картки півзахисника Отавіу в меншості, програв. Переможний м'яч «Інтера» на 86-й хвилині забив бельгійський гренадер Ромелу Лукаку.

Поєдинки у відповідь відбудуться в Манчестері та Порту 14 березня.

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Фото Twitter ФК «Лейпциг»

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