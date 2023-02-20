Де дивитись онлайн «Дніпро-1» — АЕК: розклад трансляцій та прогноз на матч Ліги конференцій

У четвер, 23 лютого, «Дніпро-1», який підписав контракт з учасником ЧС-2022, захисником збірної Коста-Рики Рональдом Матаррітою, зіграє у словацькому Кошиці зустріч-відповідь 1/16 фіналу Ліги конференцій проти кіпрського АЕКа. Нагадаємо, що перший матч суперників у Ларнаці завершився перемогою острів'ян — 1:0.

У черговому турі чемпіонату Кіпру АЕК зазнав першої з жовтня 2022-го невдачі, програвши в гостях АЕЛу — 1:2 (Тричковські, 42, з пенальті — Барахіно, 11, Качанікліч, 35), але зберігши лідерство в турнірній таблиці з одним очком переваги над АПОЕЛом.

Відеоогляд матчу АЕЛ — АЕК — 2:1

Зазначимо, що цього сезону «Дніпро-1» і АЕК уже перетиналися в єврокубках. У вирішальному раунді кваліфікації Ліги Європи кіпрський клуб двічі обіграв підопічних Олександра Кучера — 2:1 у Кошице та 3:0 у Ларнаці. Встигла насолити команда іспанського фахівця Хосе Луїса Ольтри й київському «Динамо» у групі Ліги Європи — 1:0 у Кракові та 3:3 у Ларнаці.

Цього разу букмекери вбачають фаворитом зустрічі українську команду. Наприклад, авторитетна контора William Hill ставки на виграш «Дніпра-1» у основний час приймає з коефіцієнтом 2,10, на нічию — 3,10, на перемогу острів'ян — 3,30.

У прямій трансляції на території України поєдинок «Дніпро-1» — АЕК покаже о 19:45 медіа-сервіс MEGOGO.

Ліга конференцій. 1/16 фіналу. Матч-відповідь

23 лютого (четвер)

«Дніпро-1» — АЕК 19:45 MEGOGO

Нагадаємо, що жеребкування 1/8 фіналу Ліги конференцій відбудеться у п'ятницю, 24 лютого, о 15:00. Як відомо, безпосередньо до 1/8 фіналу турніру пробилися турецькі «Істанбул Башакшехір» та «Сівасспор», англійський «Вест Хем», іспанський «Вільярреал», французька «Ніцца», голландський АЗ, шведський «Юргорден» та словацький «Слован».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що форварда «Дніпра-1» Артема Довбика визнано найкращим футболістом УПЛ 2022 року.

Фото СК «Дніпро-1»

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