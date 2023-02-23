США передають Україні далекобійну бомбу з GPS-наведенням, яка вражає цілі за багато кілометрів, — ЗМІ

Сполучені Штати Америки передадуть Україні бомби дальнього радіусу дії з GPS-наведенням, які здатні вражати цілі на відстані 72 км. Про це повідомляє агентство Bloomberg із посиланням на осіб, пов'язаних із виробництвом зброї.

Пентагон офіційно не визнав, що відправляє модифіковану версію боєприпасів Boeing Joint Direct Attack Munition, заявивши лише, що відправить «високоточні повітряні боєприпаси» в рамках пакету на суму 1,85 мільярда доларів, оголошеного 21 грудня. Але двоє людей, знайомих з цим питанням, підтвердили, що зброя — це Jdam збільшеної дальності, відома як Jdam-ER. Вони попросили не називати їхніх імен, оскільки деталі не розголошуються.

Речниця Пентагону Келлі Флінн заявила, що США не будуть ідентифікувати боєприпас, посилаючись на оперативну безпеку. Комплекти Jdam використовуються ВПС і ВМС США і були продані в більш ніж 26 країн.

Як пише видання, Jdam-ER можна приєднати до некерованих бомб вагою від 500 до 2000 фунтів (227 и 907 кг відповідно — Авт.). Після скидання бомба розгортає крила, що дозволяє їй ковзати на відстані до 72 кілометрів і потроює дальність польоту оригінальної зброї. Комплекти Jdam з розширеною дальністю дії були розроблені у співпраці з Королівськими ВПС Австралії.

Комплекти розширеної дальності можуть бути використані для атаки на російські передові позиції або їхні тилові райони другого ешелону в Україні.

20 січня компанія Boeing отримала від ВПС замовлення на суму 40,5 мільйонів доларів за існуючим контрактом Jdam. Робота має бути виконана до 30 червня. Цей контракт свідчить про те, що США і Україна спільно розробили метод, за допомогою якого винищувачі радянських часів, що експлуатуються в Україні, можуть програмувати і запускати Jdam-ER.

Нагадаємо, що Джозеф Байден заявив у Києві, що Україна отримає новий пакет військової допомоги на $ 500 млн.

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