«Особлива місія»: Зеленський про здобуття військової освіти для захисту держави

Вищі військові навчальні заклади України не мають дефіциту тих, хто справді бажає бути освіченим та ефективним українським офіцером, хто прагне зробити історію української перемоги в цій війні своєю власною життєвою історією.

Про це сказав у своєму зверненні за результатами 365-го дня війни президент Володимир Зеленський.

«Мав честь звернутися до випускників наших військових академій у Львові та Одесі. До молодих офіцерів, які вже скоро вирушать у діючу армію. У бойові бригади, які воюють за нашу державу, і в нові бригади, які формуються. Це особлива місія — саме зараз здобувати військову освіту й знати, що вже завтра ця освіта знадобиться безпосередньо на полі бою для захисту держави, для керування солдатами й підрозділами», — сказав президент України.

За словами очільника держави, він побажав молодим офіцерам бути достойними того героїзму, який уже демонструють наші воїни на полі бою зараз і який українці демонстрували завжди у своїй боротьбі за волю.

«Я побажав перемоги випускникам наших військових вишів і впевнений: ця перемога буде», — додав президент.

Також він розповів про те, що вчора ввечері провів розмову з прем’єр-міністром Великої Британії.

«Дуже потужно працюємо разом з Британією для посилення наших воїнів, для наближення нашої спільної перемоги, для реалізації наших оборонних домовленостей, що були досягнуті під час мого візиту в Лондон. І було б дуже добре, якби всі наші партнери, так само як Британія, розуміли, як швидкість оборонного постачання впливає на конкретні успіхи на полі бою. Обговорили й вагомі політичні питання, які маємо розв’язати вже цього тижня», — сказав Володимир Зеленський.

Водночас у канцелярії британського прем’єра повідомили, що Ріші Сунак проінформував Зеленського про свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки, під час якої «закликав союзників прискорити підтримку, щоб допомогти Україні закріпити військові успіхи в найближчі тижні і місяці».

«Зараз для України настав час скористатися можливістю досягти реального прогресу на полі бою і ще раз продемонструвати путіну, що Україна врешті-решт переможе», — погодилися лідери України та Британії, згідно з повідомленням Даунінг-стрит.

Як повідомлялось, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що далекобійна зброя та прискорення підтримки України здатні пришвидшити вирішальну перевагу українських військ на полі бою. Він висловив упевненість, що війна не затягнеться дуже сильно, якщо Україна отримає необхідну допомогу вчасно.

Зеленський зазначив, що росія, яка завдає удари ракетами по українських містах, намагається сказати світу, що на терор нібито варто зважати… Але українська армія поставить на місце державу-терориста. Разом з усім світом українці знайдуть та знищать тих, хто вбиває мирних людей, нищить міста та села, намагається знищити всю Україну.

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