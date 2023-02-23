Багато хто з першого разу «провалює»: як проходить практичний іспит з водіння в 2023 році

В Україні, щоб отримати водійські права, необхідно скласти іспити після навчання в автошколі.

Викладачі автошкіл зазначають, що з практичною частиною іспитів багато студентів справляються не з першого разу, пише uamotors.

Як відомо, до іспитів з водіння допускаються студенти, які після навчання в автошколі скласти теорію.

Після проходження практичного навчання протягом одного місяця студент автошколи може складати практичний іспит — на це він має три спроби.

При складанні іспиту допускається три некритичні помилки або одна критична.

До несерйозних помилок можна віднести невключений поворотник, їзда не в тій смузі, поворот не в ту смугу і т.д.

Серйозними помилками можуть бути проїзд на червоний, ненадання пріоритету на перехресті, створення аварійної ситуації, ДТП тощо.

Кожен кандидат у водії має право отримати відео та ознайомитися з відеозаписом свого практичного іспиту. Запис видають у Територіальному сервісному центрі, де людина складала іспит.

Оскаржити результати іспиту можна протягом 10 днів. Заяву на оскарження результатів слід подати до Регіонального сервісного центру МВС.

У випадку, якщо людина не склала іспит після трьох спроб, то її відправляють на перенавчання до автошколи, після чого у неї знову з’явиться три спроби для складання.

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