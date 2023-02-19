Якщо на АЗС стоїть бензовоз, заправлятися не варто: названо причину

Власники машин знають, як важливо щоб автомобіль працював довго без поломок та заміни частин. Якщо при купівлі звертають увагу у першу чергу на двигуни, то при експлуатації часто проблеми доставляють паливні фільтри.

Експерти не рекомендують заправлятись, якщо на АЗС стоїть бензовоз та зливає паливо. Вони радять встановити на авто додатковий сітчастий фільтр, потемніння якого вкаже на те, що паливо забруднене, пише «Твоя машина».

Коли йде злив палива, цистерну заземлюють, під колеса ставлять противідкатні «черевики», а також перевіряють наявність пломб.

Потім оператор зобов’язаний взяти пробу, щоб унеможливити вміст у паливі води та інших механічних домішок.

Заправка через колонки повинна починатися через 15−20 хвилин, щоб паливо відстоялося.

Після зливу палива з дна резервуара може піднятися осад. Якщо ці речовини потрапляють у паливну систему, то паливні фільтри засмічуються та можуть спровокувати перегрів паливного насоса. Спрацює запобіжний клапан, насос перестане тримати тиск, що призведе до проблем із запуском двигуна.

Після заміни паливного фільтра пошкоджений бензонасос може продовжувати скидати тиск. При їзді на високих оборотах буде підтримуватись неправильний тиск. Це призведе до детонації, прогоранню поршнів та клапанів та інших поломок машини.

Нагадаємо, експерти, які працюють на автомобільному ринку, склали рейтинг бюджетних автомобілів з 1,6-літровими двигунами, які обходяться без ремонту протягом 250 000 км.

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