Проігнорувати більше на вдасться: повістки в Україні будуть вручати по-новому

В Україні буде запроваджено нове правило при врученні повісток військовозобов'язаним.



Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» повідомила керівник пресцентру ОК «Південь» Наталя Гуменюк. Так вона прокоментувала скандальне відео вручення повісток в Одесі.

Тепер співробітники територіальних центрів комплектації матимуть відеокамери для вручання повісток та фіксації. Причиною такого рішення стало скандальне відео вручення повістки в Одесі.

«Кожна група споряджається. Ми над цим працюємо. Оскільки це не обов’язковий елемент, але розуміючи, що ось так можуть розвиватися події, ми використали це як спосіб застереження для того, щоб дійсно об’єктивно мати можливість оцінити всю ситуацію, якщо виникла така», — повідомила Гуменюк.

Випадки насильницького вручення повісток громадянам України на вулицях вона назвала «не такими системними, як їх намагаються подати».

Нагадаємо, військовозобов'язані, які проігнорували повістку територіального центру комплектації, можуть бути оштрафовані або притягнуті до кримінальної відповідальності.

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