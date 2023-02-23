«Поводиться підозріло»: Бельгія розслідує справу про шпигунський корабель рф

Бельгія заявила, що розслідує справу про російський шпигунський корабель, виявлений у Північному морі приблизно в середині листопада минулого року. Про це розповів бельгійський міністр юстиції Вінсент Ван Квікенборн, повідомляє The Guardian.

Хоча присутність російських кораблів у Північному морі не заборонена, Бельгія уважно стежить за ситуацією в контексті війни в Україні.

«Ми не знаємо точних мотивів цього російського корабля, але давайте не будемо наївними. Особливо, якщо він поводиться підозріло близько до наших вітрових електростанцій, підводних газових і інформаційних кабелів та інших об'єктів критичної інфраструктури», — сказав Ван Квікенборн.

Це сталося після того, як агентство військової розвідки Нідерландів MIVD заявило, що росія намагається отримати розвідувальні дані для саботажу критично важливої інфраструктури в голландській частині Північного моря. Російський корабель був виявлений біля офшорної вітроелектростанції в Північному морі, коли він намагався скласти карту енергетичної інфраструктури, заявив на пресконференції глава MIVD генерал Ян Свілленс.

Нагадаємо, нещодавно уряд Нідерландів, який заявив про готовність розмістити на своїй території міжнародний трибунал для путіна та інших російських злочинців, ухвалив рішення вислати з країни частину російських дипломатів — за шпигунство та порушення прав людини.

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