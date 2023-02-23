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Події

В центрі окупованого Донецька пролунали вибухи (відео)

11:49 23 лютого 2023
В'їзд в окуповане місто

Тимчасово окупований Донецьк сьогодні, 23 лютого опинився під обстрілом.

У центрі міста здіймається клуб диму, повідомляють місцеві Telegram-канали.

Дим у центрі міста

За їх інформацією, у місті нібито «працювало ППО». Окупанти ж у традиційній манері звинувачують українських військових в обстрілах міста.

Відомо, що в результаті обстрілу утворилася велика вирва в центрі Донецька по вулиці Рози Люксембург.

Офіційних коментарів щодо цього від української влади не надходило.

Крім того, про три ранкові вибухи у Маріуполі повідомив радник міського голови Петро Андрющенко. За його інформацією, два прильоти були по закритий території ММК ім. Ілліча в районі виправної колонії, а ще один — в районі аеропорту.

«ЗСУ хірургічно точно проходиться по базам окупантів», — констатує автор посту в Telegram.

Нагадаємо, днями потужна «бавовна» лунала і в тимчасово окупованому Криму.

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