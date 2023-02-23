До 0% розряджати не потрібно: як правильно користуватися повербанком

Багато хто з українців за час «сезону блек-аутів», що тривав через обстріли окупантами інфраструктури, встигли придбати собі повербанки для заряджання гаджетів. Це вельми зручні акумулятори, які дозволять живити батарею телефона чи планшета у випадку відключення світла. Однак ними, як і будь-якою технікою, варто користуватися з обережністю та пам'ятати про окремі нюанси.

Детальніше про них повідомляють «Факти».

Щоб повербанк прослужив довше, після купівлі пристрій необхідно зарядити по максимуму. Перші кілька разів треба розряджати акумулятор повністю. Через два-три цикли повного заряджання/розряджання повербанк набере свою максимальну місткість.

Проте надалі не слід розряджати зовнішній акумулятор до 0%. Річ у тому, що сучасні батареї, якими комплектують акумулятори, не потребують цього. Якщо постійно розряджати його до 0% - це скоротить термін служби повербанка.

Заряджати акумулятор треба, коли він має ще 10−20% заряду.

Як і будь-який інший пристрій, зовнішні акумулятори не люблять надмірної спеки чи холоду.

Повербанк рекомендується заряджати струмом силою 2 А, тому не варто нехтувати вимогами виробників. Несумісність зарядки з повербанком може призвести до проблем із заряджанням портативного акумулятора або взагалі виведе його з ладу.

Рекомендовано використовувати продукцію відомих брендів і купувати її в офіційних торговельних точках.

Раніше ми писали, як зарядити ноутбук від повербанка.

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