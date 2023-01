«Втратив не просто друга, а брата»: Джонні Депп зовсім розбитий горем

Джонні Депп досі не змирився з втратою свого колеги-музиканта Джеффа Бека. Окрім спільної музичної діяльності, актора пов'язувала з ним тісна дружба. Джефф Бек, один з найвидатніших рок-музикантів і гітаристів усіх часів, помер від бактеріального менінгіту. Володарю восьми премій «Ґреммі» було 78 років.

Британський музикант, який здобув популярність як учасник гурту The Yardbirds, а потім разом з Родом Стюартом заснував The Jeff Beck Group, також грав у супергрупі Hollywood Vampires, до складу якої входили Еліс Купер, Джонні Депп та Томмі Хенріксен. Зірка «Піратів Карибського моря», який був дуже близьким другом Бека, спустошений втратою свого колеги-музиканта. За словами джерела журналу People, 59-річний актор був біля ліжка Джеффа Бека з «кількома іншими рок-зірками» перед його смертю.

«Вони були дуже близькими друзями, надзвичайно близькими, і вони стали ще ближчими минулого літа, коли разом гастролювали», — поділилося з виданням джерело, додавши, що хвороба розвинулася дуже швидко і стан Джеффа Бека стрімко погіршувався в останні кілька тижнів.

За словами видання, Джонні все ще намагається переварити цю новину, він повністю розбитий.

Депп і Джефф Бек випустили свій альбом в липні минулого року, а також зняли відеокліп на пісню This Is a Song for Miss Hedy Lamarr, перший сингл з альбому.

«Це надзвичайна честь — грати й писати музику з Джеффом, одним зі справжніх великих людей, якого я тепер можу назвати своїм братом», — ділився раніше Джонні Депп.

Бек також був дуже високої думки про Деппа. Він сказав, що давно не мав такого творчого партнера, як цей актор, який, за його словами, був однією з найбільших сил у їхньому спільному альбомі. Він також зазначив тоді, що сподівається, що люди сприйматимуть Джонні Деппа серйозно як музиканта, оскільки деяким з них було важко сприйняти те, що він може співати рок-н-рол.

Нагадаємо, саме в компанії з Джеффом Беком Джонні Депп відзначив свою перемогу у суді над колишньою дружиною Ембер Герд.

