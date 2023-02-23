Кожному по кишені: готуємо салат з кількою в томаті

Цілий стос консервів у бляшанках зберігається точно в кожної українки на кухонній полиці. З таким запасом продуктів можна приготувати смакоту. Та й рідних побалувати можна посеред тижня. Ви навіть не уявляєте, як салат із кількою в томатному соусі може підняти настрій, вважає кулінарка Лілія Грицай.

Інгредієнти: 1 банка кільки в томаті

2 картоплини

1 морквина

1 цибулина

2 яйця

2 квашені (мариновані) огірки

Сіль до смаку

Майонез

Приготування:

Картоплю, моркву, яйця — відварити до готовності. Охолодити, почистити, окремо потерти на бурячну тертку. Цибулю дрібно порізати і замаринувати. Огірки стерти на бурячну тертку, трішки відтиснути від рідини. Кільку з рідиною розім'яти виделкою.

Викладати салат шарами:

картопля

цибуля

кілька

морква

майонез

огірки

майонез

яйця

Можна відразу смакувати.

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