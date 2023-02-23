Кожному по кишені: готуємо салат з кількою в томаті
Цілий стос консервів у бляшанках зберігається точно в кожної українки на кухонній полиці. З таким запасом продуктів можна приготувати смакоту. Та й рідних побалувати можна посеред тижня. Ви навіть не уявляєте, як салат із кількою в томатному соусі може підняти настрій, вважає кулінарка Лілія Грицай.
Інгредієнти:
- 1 банка кільки в томаті
- 2 картоплини
- 1 морквина
- 1 цибулина
- 2 яйця
- 2 квашені (мариновані) огірки
- Сіль до смаку
- Майонез
Приготування:
Картоплю, моркву, яйця — відварити до готовності. Охолодити, почистити, окремо потерти на бурячну тертку. Цибулю дрібно порізати і замаринувати. Огірки стерти на бурячну тертку, трішки відтиснути від рідини. Кільку з рідиною розім'яти виделкою.
Викладати салат шарами:
- картопля
- цибуля
- кілька
- морква
- майонез
- огірки
- майонез
- яйця
Можна відразу смакувати.
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