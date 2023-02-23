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Кожному по кишені: готуємо салат з кількою в томаті

22:30 25 лютого 2023
салат з кількою

Цілий стос консервів у бляшанках зберігається точно в кожної українки на кухонній полиці. З таким запасом продуктів можна приготувати смакоту. Та й рідних побалувати можна посеред тижня. Ви навіть не уявляєте, як салат із кількою в томатному соусі може підняти настрій, вважає кулінарка Лілія Грицай.

Інгредієнти:

  • 1 банка кільки в томаті
  • 2 картоплини
  • 1 морквина
  • 1 цибулина
  • 2 яйця
  • 2 квашені (мариновані) огірки
  • Сіль до смаку
  • Майонез

Приготування:

Картоплю, моркву, яйця — відварити до готовності. Охолодити, почистити, окремо потерти на бурячну тертку. Цибулю дрібно порізати і замаринувати. Огірки стерти на бурячну тертку, трішки відтиснути від рідини. Кільку з рідиною розім'яти виделкою.

Викладати салат шарами:

  • картопля
  • цибуля
  • кілька
  • морква
  • майонез
  • огірки
  • майонез
  • яйця

Можна відразу смакувати.

Нагадаємо рецепт апельсинових млинців — чудової ідеї до останніх днів Масляної.

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