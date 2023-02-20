Апельсинові млинці: чудова ідея до Масляної

Такі млинці сподобаються і дорослим, і дітям, бо хто не любить смак апельсинів! Приготувати смаколик нескладно, головне — підготувати потрібні продукти.

Співачка Анна Конда розповіла «ФАКТАМ», як готує такі млинці.

- Мені вони подобаються своїм оригінальним смаком, -- говорить Анна Конда, яка раніше радила приготувати салат «Мандариновий рай». — Подавати такі млинці можна зі сметаною. А рецепт такий.

Млинці з апельсинами

Яйця- 3 шт.

Молоко- 400 мл

Апельсин 1 шт.

Борошно 200 г

Вершкове масло — 30 г

Сіль (за смаком)

Цукор — 1−2 столові ложки

Беремо 0,5 апельсина, знімаємо цедру, вичавлюємо сік. Цедру подрібнюємо в блендері. Збиваємо яйця та додаємо сіль, цукор та апельсиновий сік з цедрою. Потім — розтоплене на сковороді вершкове масло та частину молока. Далі — борошно та молоко, яке залишилось. Все перемішуємо і випікаємо млинці. Іншу половинку апельсина можна використати для начинки або декору. Смачного!

Нагадаємо рецепт салату з хурмою «шарон» і хамоном.

Фото з альбому Анни Конди

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram