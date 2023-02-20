39.32 / 39.94 41.52 / 42.40
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Книга рецептів

Апельсинові млинці: чудова ідея до Масляної

22:00 21 лютого 2023
млинці з апельсином

Такі млинці сподобаються і дорослим, і дітям, бо хто не любить смак апельсинів! Приготувати смаколик нескладно, головне — підготувати потрібні продукти.

Співачка Анна Конда розповіла «ФАКТАМ», як готує такі млинці.

- Мені вони подобаються своїм оригінальним смаком, -- говорить Анна Конда, яка раніше радила приготувати салат «Мандариновий рай». — Подавати такі млинці можна зі сметаною. А рецепт такий.

Млинці з апельсинами

  • Яйця- 3 шт.
  • Молоко- 400 мл
  • Апельсин 1 шт.
  • Борошно 200 г
  • Вершкове масло — 30 г
  • Сіль (за смаком)
  • Цукор — 1−2 столові ложки

Беремо 0,5 апельсина, знімаємо цедру, вичавлюємо сік. Цедру подрібнюємо в блендері. Збиваємо яйця та додаємо сіль, цукор та апельсиновий сік з цедрою. Потім — розтоплене на сковороді вершкове масло та частину молока. Далі — борошно та молоко, яке залишилось. Все перемішуємо і випікаємо млинці. Іншу половинку апельсина можна використати для начинки або декору. Смачного!

Нагадаємо рецепт салату з хурмою «шарон» і хамоном.

Фото з альбому Анни Конди

83

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

посвідчення

Державний банк приготував «неприємний сюрприз» для пенсіонерів та переселенців: що відомо

Магнітна буря

На Землі очікується найсильніша за останній рік магнітна буря

Призов до ЗСУ

Повістку вручили на зупинці: трагічна історія з Тернополя отримала продовження

дівчина

Березень принесе щастя та удачу: астрологиня назвала 4 знаки зодіаку, які будуть «купатися у грошах» у перший місяць весни

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту