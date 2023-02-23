Індексація пенсій у березні: в Мінсоцполітики офіційно повідомили, хто залишиться без підвищення виплат

Березнева індексація пенсій в Україні торкнеться не всіх категорій пенсіонерів. Тим пенсіонерам, у кого пенсії перевищують максимально встановлений законом розмір виплати, їх не підвищуватимуть.

Про це в етері телемарафону заявила перша заступниця міністра соцполітики Дар'я Марчак, повідомляє «РБК-Україна».



«Ми покриваємо індексацією майже всі категорії осіб. Не буде здійснюватись індексація для тих, у кого пенсії вже перевищують максимальний розмір, встановлений законодавством», — сказала вона.

Зазначимо, максимальна пенсія у 2023 році становить 20 930 гривень.

Нагадаємо, Марчак також сказала, що для індексації підготовлено проєкт постанови уряду, почалися нарахування, але саму постанову Кабмін поки не затвердив.

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