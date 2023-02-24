Індексація пенсій-2023: у ПФУ назвали умови перерахунку виплат працюючим пенсіонерам

Індексація пенсій, яка запланована на березень поточного року, торкнеться й пенсіонерів, які працюють.

«Для пенсіонерів, які працюють і мають повний страховий стаж, індексація пенсій також передбачена», — цитує заступницю міністерки соціальної політики Дарію Марчак «Соціальна інформаційна платформа».

За її словами, на цьогорічну індексацію витратять кілька десятків мільярдів гривень у межах коштів, передбачених Законом «Про державний бюджет» у вигляді трансферту з дербюджету до Пенсійного фонду, а також за рахунок власних надходжень Пенсійного фонду від ЄСВ.

Як зазначали у ПФУ, перерахунок пенсій працюючим пенсіонерам проводиться з урахуванням не менш як 24-х місяців страхового стажу після призначення (чи попереднього перерахунку) пенсії або з урахуванням менше 24 місяців страхового стажу, але після призначення (чи попереднього перерахунку) пройшло не менше 2-х років.

Перерахунок пенсійних виплат здійснюється з урахуванням даних про страховий стаж з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування на підставі поданих страхувальниками звітів про сплату єдиного внеску.

При цьому варто враховувати, що квартальний звіт подається страхувальниками протягом 40 календарних днів після закінчення звітного кварталу, відомості про страховий стаж та заробітну плату працівників відображаються в реєстрі застрахованих осіб за кілька місяців з моменту сплати ЄСВ. Це позначається на перерахунку песій українцям, які продовжили працювати.

Раніше Марчак зазначала, що індексація не торкнеться громадян, яки вийшли на заслужений відпочинок та отримують максимальні пенсії. Наразі це 20 930 гривень.

Фото Pixabay

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