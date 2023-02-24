Маскувалися під волонтерів та наводили ракети на лікарні: СБУ знешкодила небезпечну групу російських агентів (фото)

Російські військові, які завдають ударів по мирних містах, руйнують житлові будинки та інфраструктуру. Часто під ударами опиняються медичні заклади, як це було, наприклад у Очакові та Херсоні. Це відбувається, зокрема, й за допомоги ворожих поплічників.

Так, у СБУ повідомили про знешкодження агентури фсб, яка «наводила» російські ракети на лікарні у південних регіонах України. Під час оперативних дій затримано шістьох запроданців, які також збирали розвіддані про місця дислокації підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів України в регіоні.

Фото СБУ

Фото СБУ

«Один із зловмисників маскував злочинну діяльність волонтерством. Під приводом доставки допомоги на фронт він прибував на позиції українських захисників, де збирав розвіддані на користь країни-агресора. Крім того, агенти їздили прифронтовою місцевістю та передавали ворогу координати об’єктів критичної інфраструктури та соціальних установ, у тому числі місцевих лікарень», — повідомили в українській спецслужбі.



Встановлено, що саме за «наводкою» цих агентів загарбники здійснили серію обстрілів медзакладів на півдні України. За кожне успішно виконане вороже завдання вони отримували від своїх кураторів грошову винагороду. Сума залежала від важливості об’єкта та складності збору інформації про нього.

Фото СБУ

Співробітники СБУ затримали зловмисників під час спроб визначення точних геолокацій декількох українських лікарень та енергооб’єктів. Зрадниками виявились шестеро місцевих жителів, яких після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник управління фсб рф. У разі захоплення південних регіонів України загарбники «гарантували» своїм поплічникам «посади» в окупаційних адміністраціях рф.

Під час обшуків за місцями проживання фігурантів правоохоронці виявили телефони із доказами злочинних дій та банківські картки, на які надходила «винагорода» від агресора.

Фото СБУ

Фото СБУ

Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, їм обрані запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Зловмисникам загрожує покарання у вигляди 15 років ув`язнення або довічне позбавлення волі.

Тим часом ворог продовжує бити по медичних закладах — у ніч проти п`ятниці, 24 лютого, пошкоджень зазнала одна з міських лікарень Херсона. Як повідомляють у Херсонській ОВА, пошкоджено пологове, приймальне та онкологічне відділення, а також зруйновано огорожу.

Під час російської атаки у лікарні перебували медики та близько 120 пацієнтів. На щастя, ніхто не постраждав.

Раніше у Білгород-Дністровському районі Одеської області співробітники СБУ затримали чоловіка, який розвідував позиції української ППО поблизу Чорного моря, а також фіксував результати ворожих ракетних ударів по критичній інфраструктурі, у тому числі й по мосту через Дністровський лиман.

Фото СБУ

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