«Диявол — він не десь там, він на Землі»: Зеленський назвав свій «найстрашніший день» за рік війни

Президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції назвав найстрашніший для нього день за рік війни.

«Мабуть, Буча. Те, що я побачив. Момент, коли її деокупували. Було дуже страшно, що ми побачили, що диявол не десь там, а на землі», — сказав він, відповідаючи на запитання журналіста.

Нагадаємо, що на Київщині знайшли близько 1700 убитих та закатованих мирних мешканців. Ексклюзивний матеріал «Таке враження, що розстрілювали людей заради розваги»: у Бучі знайдено відео з обличчами окупантів, які скоїли страшні злочини" читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото — скріншот

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