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Моравецький привіз до України перші «Леопарди» (фото)

19:48 24 лютого 2023
Танки Leopard в Україні

В Україну доставили перші чотири танки Leopard 2A4.

«Разом із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалєм і головою Ради міністрів Польщі Матеушем Моравецьким зустріли перші чотири танки в Україні. В день, коли російські танки „увірвалися“ до Європи в якості трофейних музейних експонатів, ми отримали реальну підтримку для посилення спроможностей Сил Оборони України!» — написав у соцмережах міністр оборони України Олексій Резніков.

Фото Олексія Резнікова

Подякувавши польским друзям, міністр додав, що радий прийняти «перших звірят» у українському «військово-технічному зоопарку» та додав: «З нетерпінням чекаємо, що зможемо прийняти більше «котиків».

Фото Олексія Резнікова

Сьогодні Матеуш Моравецький також зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, що у січні цього року канцлер ФРН Олаф Шольц ухвалив рішення надіслати Україні важкі бойові танки Leopard-2. Також дозволяються поставки танків й іншими країнами.

Фото зі сторінки Олексія Резнікова

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