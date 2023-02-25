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Суспільство та люди

Офіційно не числяться: коли студентів можуть призвати до армії

10:15 25 лютого 2023
Бійці ЗСУ

У 2023 році студентів денної та дуальної форми навчання як українських, так і зарубіжних навчальних закладів не повинні призивати під час мобілізації, однак вони можуть мобілізуватися за власним бажанням.

Про це йдеться у Законі України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію».

У той же час є період, коли юнаків можуть призвати до армії — йдеться про час після закінчення бакалаврату, коли молоді чоловіки ще не вступили до магістратури, у студентах офіційно не числяться, й згідно із законом, не мають відстрочки від мобілізації.

Донедавна студенти іноземних університетів могли їздити на навчання до інших країн, але тепер їм заборонено залишати межі країни.

Мобілізації не підлягають:

  • студенти, які здобувають професійно-технічну освіту в ПТУ та коледжах;
  • студенти, які здобувають вищу освіту в університетах, академіях та інститутах;
  • помічники-стажери;
  • аспіранти та докторанти, що навчаються на денній або дуальній формах.

Відстрочка від призову на весь період навчання надається:

  • громадянам України призовного віку, які навчаються у закладах загальної середньої освіти ІІІ ступенів;
  • студентам професійної (професійно-технічної) освіти з денною формою навчання.

При досягненні 21-річного віку відстрочка для студентів втрачає чинність.

Якщо юнак не хоче переривати навчання, при отриманні повістки у територіальному центрі комплектування йому потрібно надати довідку про те, що він проходить навчання. Водночас бажаючі піти на службу можуть написати відповідну заяву у військкоматі, а навчальний заклад має надати їм академічну відпустку на час проходження служби.

Нагадаємо, раніше фахівці роз'яснили, чи може бути анульована видана помилково повістка.

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