Футболіст українського клубу забив ударом зі своєї половини поля: відео гола-шедевра

Гравець харківського «Металіста» Богдан Порох, який забивав Зеленському в першій лізі, надовго запам'ятає товариський матч із «Дордоєм» із Киргизстану на тренувальному зборі в Туреччині.

22-річний футболіст, який виступає на позиції захисника, забив гол на 73-й хвилині, за рахунку 1:0 на користь харків'ян, ударом зі своєї половини поля. Богдан побачив, що воротар перебуває далеко від своїх володінь та спрямував м'яча йому за комірець. Додамо, що поєдинок завершився перемогою української команди — 3:1.

Відеоогляд матчу «Металіст» — «Дордой» (гол Богдана Пороха на 3:48)

Зазначимо, що ця перемога стала для «Металіста» лише третьою у 12 спарингах, які команда провела в рамках тренувального збору. Перший офіційний поєдинок харків'яни проведуть 5 березня, коли в рамках УПЛ зіграють із львівським «Рухом».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що одноклубник українців по угорській «Кішварді» забив гол-красень ударом із центру поля.

143

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram