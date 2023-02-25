Названо топ-5 помилок водіїв, які можуть коштувати життя

Все частіше ми чуємо про ДТП за участю фури і легковика. Тож як безпечно обігнати великотонажний автомобіль без ризику аварії, розповіли експерти автомобільного ресурсу «Твоя машина».

Правило 1. При обгоні фури не можна притискатися ззаду до великовантажного транспорту. Інакше водій фури просто не побачить автомобіль, і маневр закінчиться аварією.

Правило 2. Обганяючи фуру, варто звертати увагу не тільки на те, що відбувається попереду. Необхідно також дивитися в дзеркала заднього виду. Можливо, хтось позаду вже розпочав маневр обгону.

Правило 3. Не намагайтеся обганяти фуру одним маневром. Може просто не вистачить часу на обгін, і на зустрічці з’явиться інша машина.

Правило 4. Не слід змагатися з великовантажними машинами у швидкості. Водій фури завжди дозволить себе випередити, якщо дозволяє ситуація на дорозі.

Правило 5. Уникати зіткнення із зустрічною фурою не можна, звертаючи вліво — водій великовантажного судна поверне саме в цей бік.

Нагадаємо, раніше автоексперти розповіли, у що виллється застосування водієм «аварійки» у випадках, що не передбачені ПДР.

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