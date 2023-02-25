В Україні планують ввести часткову заборону на арешт та стягнення коштів з боржників: що відомо

В Україні планують ввести заборону на арешт та стягнення коштів з боржників — фізичних осіб, якщо гроші були отримані громадянами у рамках допомоги від благодійних організацій.

Про це повідомили у Мінреінтеграції.



«Законодавча ініціатива від уряду пропонує накласти заборону у сфері виконавчих проваджень на період воєнного стану та 30 днів після його припинення», — йдеться у повідомленні.

Стягувати й арештовувати кошти боржників — фізичних осіб можуть заборонити державним та приватним виконавцям. Йдеться про ті кошти, які були отримані як цільова допомога від громадських організацій або від благодійних та міжнародних організацій.

Дія закону також поширюватиметься на допомогу на проживання, яку отримують внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Крім того, деяким переселенцям та постраждалим від бойових дій спростять умови погашення кредитів.

Йдеться про кредити, які споживачі брали на лікування, ремонт житла, купівлю побутової техніки, відпочинок, навчання.

Реструктуризацію пропонуватимуть таким категоріям українців:

- переселенці, які перебувають на державному обліку як ВПО;

- особи, які постійно проживають на території, де велися чи ведуться активні бойові дії;

- громадяни, які виїхали з області, у якій велися чи відбуваються активні бойові дії;

- ті, хто не мав простроченої заборгованості станом на 24 лютого 2022 року.

При цьому реструктуризація кредитів буде обов'язковою на період воєнного стану і впродовж ще 30 днів після нього. Більш детально про це у матеріалі «ФАКТІВ».

12

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram