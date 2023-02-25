Пенсіонери в Україні можуть втратити частину виплат: що потрібно встигнути зробити вчасно
У 2023 році, щоб оформити пенсію за віком у 60 років, необхідно мати не менш як 30 років страхового стажу. Звернутися до Пенсійного фонду для призначення пенсії можна у будь-який час після виникнення права на її отримання, але не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.
Якщо майбутній пенсіонер звернувся за пенсією пізніше трьох місяців — пенсія призначається з дати звернення за нею. Тобто частину пенсійних виплат буде втрачено. Краще подавати документи не пізніше ніж за три місяці з дня досягнення 60-річчя за наявності необхідної кількості стажу, нагадує «НаПенсії».
Для оформлення пенсії потрібні такі документи:
- заява встановленої форми;
- паспорт (оригінал та ксерокопія);
- документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;
- свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);
- свідоцтво про шлюб (у разі потреби оригінал + ксерокс);
- заява та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;
- трудова книжка (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;
- ІПН або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
- довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);
- диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні
За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами, можна подати довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль
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