Пенсіонери в Україні можуть втратити частину виплат: що потрібно встигнути зробити вчасно

У 2023 році, щоб оформити пенсію за віком у 60 років, необхідно мати не менш як 30 років страхового стажу. Звернутися до Пенсійного фонду для призначення пенсії можна у будь-який час після виникнення права на її отримання, але не пізніше трьох місяців з дня настання такого віку.

Якщо майбутній пенсіонер звернувся за пенсією пізніше трьох місяців — пенсія призначається з дати звернення за нею. Тобто частину пенсійних виплат буде втрачено. Краще подавати документи не пізніше ніж за три місяці з дня досягнення 60-річчя за наявності необхідної кількості стажу, нагадує «НаПенсії».



Для оформлення пенсії потрібні такі документи:

- заява встановленої форми;

- паспорт (оригінал та ксерокопія);

- документи про місце проживання (реєстрації) пенсіонера;

- свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);

- свідоцтво про шлюб (у разі потреби оригінал + ксерокс);

- заява та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;

- трудова книжка (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;

- ІПН або свідоцтво про загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

- довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);

- диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія).

За бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами, можна подати довідку про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, кому може бути призначена пенсія за вислугу років та від чого залежить її розмір.

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