Краще не поспішати: як час подачі заявки про пенсію може негативно вплинути на її розмір

Як відомо, пенсія за віком призначається від наступного дня після настання пенсійного віку, якщо звернення відбулося не пізніше 3 місяців з дня настання такого віку.

Деякі українці скаржаться на те, що якщо подавати заяву на призначення пенсії раніше (наприклад, за місяць до досягнення пенсійного віку), то сума виплат може виявитися меншою, пише «24 канал».

На розмір виплати впливають дати подачі заяви на пенсію.

У ПФУ пояснили, що днем звернення за призначенням пенсії вважається день ухвалення органом заяви майбутнього пенсіонера. Якщо ж заява подавалася через портал Пенсійного фонду, то днем звернення є дата реєстрації заяви на вебпорталі.

Звернутися за призначенням пенсії можна будь-коли, але вже після виникнення права на пенсію, тобто не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

До слова, пенсія за віком призначається відповідно до середньої заробітної плати в Україні за три календарні роки.

Тобто, якщо звернення на призначення пенсії було подано у грудні, а пенсія призначається з січня, то для обчислення розміру пенсії враховують середню заробітну плату за 2019 — 2021 роки.

Якщо ж заява була подана у січні 2023 року, то тоді буде врахована нова середня заробітна плата за 2020 — 2022 роки.

Нагадаємо, у ПФУ назвали категорії пенсіонерів, яким у березні збільшать виплати.

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