Окупанти обстріляли ракетами маршрутку з пасажирами на Сумщині, троє людей отримали серйозні поранення

росія продовжує завдавати удари по українських містах та селах. Майже щодня окупанти обстрілюють прикордонні райони Сумської та Харківської областей.

Так, у п'ятницю, 24 лютого, рашисти з території рф прицільно обстріляли рейсове маршрутне таксі, яке виїхало з села Водолаги Хотинської територіальної громади Сумського району та проїхало близько 500 метрів у бік Сум.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора.

Внаслідок обстрілу водій маршрутки та троє пасажирів отримали серйозні поранення. Транспортний засіб згорів вщент.

За попередньою інформацією, російські військові використали протитанкову керовану ракету.

«Після належної фіксації наслідків обстрілу та вилучення доказів матеріали кримінального провадження будуть передані до Управління СБУ в Сумській області», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти знов вдарили по Дніпропетровській області — дев'ять разів за ніч били по Нікопольщині з важкої артилерії.

У Нікополі понівечені три ліцеї, пошкоджено адмінбудівлю, два приватні підприємства, магазин, побиті 10 багатоповерхівок та 11 приватних будинків. Пошкоджень зазнали газогони та лінія електропередач.

У Марганці пошкоджені 12 приватних будинків, 10 господарських споруд, газогін та електромережа.

37

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram