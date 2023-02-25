Український футболіст зняв у Туреччині прапор росії та знайшов йому правильне застосування (відео)
Захисник «Львова» Олексій Дитятьєв, який виклав раніше листування з ріднею з росії, зняв прапор рф з флагштока в Туреччині, де українська команда проводить збір.
«Зовсім скоро ЗСУ зроблять це у всіх окупованих містах нашої країни. А поки що почнемо з Туреччини», — підписав футболіст відео.
«Трохи в туалеті полежав біля унітаза, після чого вирушив у сміття», — додав гравець у коментарях до посту.
Нагадаємо, що зовсім недавно футболісти «Миная» заступилися в Туреччині за співробітницю готелю та надавали по вухах гравцям російського «Шинника».
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український футболіст скупив у сувенірному магазині в Туреччині всі прапорці росії та викинув у смітник.
Фото ФК «Львів»192
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