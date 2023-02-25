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Спорт

Український футболіст зняв у Туреччині прапор росії та знайшов йому правильне застосування (відео)

17:47 25 лютого 2023
Олександр Дитятьєв

Захисник «Львова» Олексій Дитятьєв, який виклав раніше листування з ріднею з росії, зняв прапор рф з флагштока в Туреччині, де українська команда проводить збір.

«Зовсім скоро ЗСУ зроблять це у всіх окупованих містах нашої країни. А поки що почнемо з Туреччини», — підписав футболіст відео.

«Трохи в туалеті полежав біля унітаза, після чого вирушив у сміття», — додав гравець у коментарях до посту.

Нагадаємо, що зовсім недавно футболісти «Миная» заступилися в Туреччині за співробітницю готелю та надавали по вухах гравцям російського «Шинника».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український футболіст скупив у сувенірному магазині в Туреччині всі прапорці росії та викинув у смітник.

Фото ФК «Львів»

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