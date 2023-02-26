39.18 / 39.85 41.19 / 42.03
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

Тіло знайшли у ванній: у Львові з'ясовують обставини смерті відомої косметологині

11:28 26 лютого 2023
Ангеліна Сердюк

У Львові померла відома місцева косметологиня Ангеліни Сердюк, смерть якої пов`язують з отруєнням чадним газом, хоча офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.

Як пише видання zaxid.net, її колега повідомляла про нещасний випадок, який стався вранці у п'ятницю, 24 лютого. 32-річна жінка збиралася на роботу та вирішила прийняти ванну. Коли вона не з'явилася в офіси, колеги почали хвилюватися та дзвонити косметологині, але жінка не відповідала. А вже опівдні її тіло у ванній кімнаті знайшов чоловік померлої.

Читайте також: Під Києвом дівчина отруїлася через неправильну експлуатацію генератора: у ДСНС розповіли про правила безпеки

У АТ «Львівгаз» підтвердили, що аварійна служба виїжджала на виклик через летальний випадок із молодою жінкою. «Під час перевірки на місці виклику тяга у димоході була, однак експертизи та перевірки ще тривають», — зазначили в компанії.

Ангеліну Сердюк поховають у понеділок, 27 лютого, на кладовищі у Брюховичах.

Нагадаємо, що на Рівненщині від отруєння чадним газом померла 5-річна дівчинка. Вона прокинулася та розбудила батьків, бо їй стало погано. Родину шпиталізували у непритомному стані. Дорослих вдалося врятувати, а дитину — ні.

Фото з мережі

1253

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Астрологія

На Раків чекає успіх у будь-яких починаннях, Овни ризикують стати жертвами шахраїв, а Стрільцям потрібно виявити ініціативу: гороскоп на 26 лютого 2023 року

Ніколя Філібер

«Ви збожеволіли?»: рішення журі «Берлінале» стало для багатьох несподіванкою

військовий

Мобілізація в Україні: названі три причини, які дозволяють не приходити до військкомату по повістці

Кімнатний бамбук

Обов'язково повинні бути в будинку: названі 3 кімнатні рослини, які принесуть у 2023 році багатство та благополуччя

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту