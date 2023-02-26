Тіло знайшли у ванній: у Львові з'ясовують обставини смерті відомої косметологині

У Львові померла відома місцева косметологиня Ангеліни Сердюк, смерть якої пов`язують з отруєнням чадним газом, хоча офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.

Як пише видання zaxid.net, її колега повідомляла про нещасний випадок, який стався вранці у п'ятницю, 24 лютого. 32-річна жінка збиралася на роботу та вирішила прийняти ванну. Коли вона не з'явилася в офіси, колеги почали хвилюватися та дзвонити косметологині, але жінка не відповідала. А вже опівдні її тіло у ванній кімнаті знайшов чоловік померлої.

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У АТ «Львівгаз» підтвердили, що аварійна служба виїжджала на виклик через летальний випадок із молодою жінкою. «Під час перевірки на місці виклику тяга у димоході була, однак експертизи та перевірки ще тривають», — зазначили в компанії.

Ангеліну Сердюк поховають у понеділок, 27 лютого, на кладовищі у Брюховичах.

Нагадаємо, що на Рівненщині від отруєння чадним газом померла 5-річна дівчинка. Вона прокинулася та розбудила батьків, бо їй стало погано. Родину шпиталізували у непритомному стані. Дорослих вдалося врятувати, а дитину — ні.

Фото з мережі

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