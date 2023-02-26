У Бурятії через велику кількість трун із убитими в Україні солдатами скасували Масляну

В російські регіони масово доставляють тіла військових, які за останні тижні були вбиті в Україні. Кількість «двохсотих» така, що населенню вже не до Масляної, яка традиційно з розмахом відзначається в росії в ці дні. Першою про рішення про скасування свята повідомила в соцмережах влада Кабанського району. За інформацією із соціальних мереж, кількість нещодавно загиблих може становити 70 осіб, пише «Наша Ніва».

Про те, що цифри втрат можуть бути значними, свідчить і той факт, що 24 лютого 2023 року окремим указом путін присвоїв 35-й зенітній ракетній бригаді, що входить до складу 36-ї загальновійськової армії та дислокується в Бурятії, найменування «гвардійська» — за «масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом бригади».

Як повідомляє видання, обговорення новини про скасування Масляної в російських соцмережах дає уявлення про настрої населення. Адже поруч із такими висловлюваннями, як «Вічна слава героям!», є й думки на кшталт: «Яким героям? Прийшли в чужу країну вбивати людей». У коментарях під новиною про скасування святкувань у телеграм-каналі «Режим Б» росіяни запитують про те, хто понесе відповідальність за такі втрати рашистів.

Раніше військовий експерт Сергій Грабський пояснив, чому вторгнення росії в Україну було приречене на провал ще рік тому.

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