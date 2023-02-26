«Я люблю вас безмежно»: Джей Ло поділилася рідкісними та емоційними кадрами до 15-річчя своїх близнюків

Днями двом дітям Дженніфер Лопес, Еммі та Максу, виповнилося 15 років, і співачка, яка зараз зайнята облаштуванням нового сімейного гніздечка з Беном Аффлеком, поділилася емоційним відео в Instagram. У ньому звучить після Тейлор Свіфт «Fifteen», і це був доречний вибір.

«З днем народження, мої прекрасні, геніальні кокоси, — написала вона. — Я так пишаюся вами обома у всьому. Ви приносите стільки радості й щастя в мої серце і душу. Я люблю вас безмежно. З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ #Двійнята».

Підпис супроводжувався прекрасною підбіркою фотографій і відео, на яких Еммі і Макс обіймають і цілують свою маму, співають з мікрофонами, як діти дорослішають на наших очах.

У зворушливому відео також показані фотографії чоловіка Бена Аффлека з близнюками, а також їхніх зведених братів і сестер, 17-річної Вайолет, 14-річної Серафіни та 10-річного Семюеля, яких актор народив зі своєю колишньою дружиною Дженніфер Гарнер. Шанувальники заповнили коментарі, щоб привітати Емму і Макса з цією особливою подією.

Це було не перше солодке привітання дітей з днем народження від Дженніфер. На їхній 10-й день народження Лопес також розчулилася, назвавши їх «силами природи, які змінили її життя назавжди».

Нагадаємо, в кінці січня колишній чоловік Дженніфер Лопес, відомий співак та актор Марк Ентоні, одружився вчетверте. Обраницею стала учасниці кількох конкурсів краси Наді Феррейра, володарки титулу «Міс Парагвай».

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