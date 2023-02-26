«До Криму, туди»: міністр оборони Великобританії спрямував українських бійців

Після того, як король Великобританії Чарльз III побував у тренувальному таборі українців у Вілтширі, міністр оборони країни Бен Воллес відвідав українських солдатів на англійській військовій базі в Дорсеті. Позуючи для фото з солдатами на танку, він підняв настрій заявою: «Crimea that way» (в перекладі: «До Криму, туди». Це показано на відео, яке опублікував у Twitter журналіст BBC Джонатан.

Наразі українські військові беруть участь у серії навчань на полігоні «Бовінгтон Кемп», в тому числі навчаються керувати танками «Челленджер 2».

Відтоді, як рік тому, 24 лютого 2022 року, війська путіна вдерлися в Україну, точаться розмови про те, що наша країна може повернути окупований з 2014 року Крим. Так, президент України Володимир Зеленський кілька разів наголошував, що вірить у звільнення Криму. Своєю заявою міністр оборони Великої Британії тепер показав, що він підтримує таку мету у воєнний час.

Нагадаємо, Велика Британія навчає десятки тисяч українських військових, зокрема пілотів та морпіхів.

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